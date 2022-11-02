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    Из раздавленного грузовиком такси в Москве достают погибших. Посмотрите, что осталось от машины

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    13 комментариев
    Фото: MSK1.RU
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    На месте страшной аварии с такси в центре Москвы работают спасатели и правоохранители. СМИ показали, как выглядит легковой автомобиль, который достали из ловушки между грузовиком и автобусом.

    Кадры того, что осталось от легковой KIA, публикует издание MSK1.RU. Спасатели достают из комка искореженного металла погибших водителя и пассажирку. По данным прокуратуры Москвы, мужчине было 30 лет, женщине 37. На кадрах видно, что остатки машины пришлось резать на части.

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    В половине десятого часа утра 2 ноября на остановке возле дома 11 по улице 1905 года в Москве самосвал Volvo протаранил остановившийся у края проезжей части автомобиль такси, впечатав его в стоявший впереди автобус. ДТП попало на камеру видеонаблюдения. Легковую буквально раздавило между грузовиком и автобусом. После ДТП 27-летний водитель «Вольво» скрылся. Сейчас его разыскивают.

    Фото: MSK1.RU

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