Из раздавленного грузовиком такси в Москве достают погибших. Посмотрите, что осталось от машины

На месте страшной аварии с такси в центре Москвы работают спасатели и правоохранители. СМИ показали, как выглядит легковой автомобиль, который достали из ловушки между грузовиком и автобусом.

Кадры того, что осталось от легковой KIA, публикует издание MSK1.RU. Спасатели достают из комка искореженного металла погибших водителя и пассажирку. По данным прокуратуры Москвы, мужчине было 30 лет, женщине 37. На кадрах видно, что остатки машины пришлось резать на части.