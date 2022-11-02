Грузовик раздавил такси об автобус в центре Москвы. ДТП попало на видео

Жуткая авария с участием автомобиля такси произошла утром 2 ноября в центре Москвы. Легковую машину буквально раздавило между двумя «тяжеловесами» вместе с находившимися в ней людьми.

На улице 1905 года, на остановке возле дома 11, столкнулись грузовик, легковое такси и коммерческий автобус, сообщает Госавтоинспекция Москвы. Столичный Департамент транспорта опубликовал видео момента ДТП. На записи видно, как у входа в метро останавливается такси, и в него садится пассажир, а через несколько секунд в машину сзади прилетает самосвал, буквально впечатывая ее в стоящий впереди автобус. Удар был такой силы, что машины все вместе проехали вперед еще несколько метров.