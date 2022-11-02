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    Грузовик раздавил такси об автобус в центре Москвы. ДТП попало на видео

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    «Дептранс. Оперативно»

    Жуткая авария с участием автомобиля такси произошла утром 2 ноября в центре Москвы. Легковую машину буквально раздавило между двумя «тяжеловесами» вместе с находившимися в ней людьми.

    На улице 1905 года, на остановке возле дома 11, столкнулись грузовик, легковое такси и коммерческий автобус, сообщает Госавтоинспекция Москвы. Столичный Департамент транспорта опубликовал видео момента ДТП. На записи видно, как у входа в метро останавливается такси, и в него садится пассажир, а через несколько секунд в машину сзади прилетает самосвал, буквально впечатывая ее в стоящий впереди автобус. Удар был такой силы, что машины все вместе проехали вперед еще несколько метров.

    На кадрах с места аварии видно, что такси просто сплющило между грузовиком и автобусом. По данным прокуратуры Москвы, водитель и пассажирка легковой погибли на месте, их личности устанавливаются. Водитель грузовика после случившегося скрылся. По предварительной информации, за рулем самосвала был 27-летний мужчина, его разыскивают.

    Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП. Ход проверки взяла на контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы. Движение за участке ограничили для одной полосы, а для пяти автобусных маршрутов временно отменили остановку возле места ДТП.

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