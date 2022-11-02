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    Задержали предполагаемого виновника смертельной аварии с такси и грузовиком в центре Москвы

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    В Москве задержан водитель грузовика, устроивший смертельную аварию с такси и автобусом на улице 1905 года. Об этом 2 ноября сообщает столичная прокуратура.

    «27-летний виновник ДТП на ул. 1905 года задержан», — сказано в сообщении.

    Полиция ранее возбудила уголовное дело по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек и сопряженное с оставлением места ДТП. Виновному может грозить от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

    Авария произошла в половине десятого часа утра на улице 1905 года в центре столицы. Самосвал Volvo врезался в стоявшее у остановки общественного транспорта такси и буквально впечатал его в автобус, который стоял там же перед ним. В результате погибли водитель такси и его пассажирка, которая села в машину за несколько секунд до аварии. Водитель грузовика скрылся. Позже стало известно, что он гражданин Беларуси и на его счету около сотни штрафов за нарушение ПДД. Портал MSK1.RU со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что причиной аварии мог стать отказ тормозов у грузовика.

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