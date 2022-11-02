Задержали предполагаемого виновника смертельной аварии с такси и грузовиком в центре Москвы

В Москве задержан водитель грузовика, устроивший смертельную аварию с такси и автобусом на улице 1905 года. Об этом 2 ноября сообщает столичная прокуратура.



«27-летний виновник ДТП на ул. 1905 года задержан», — сказано в сообщении.



Полиция ранее возбудила уголовное дело по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек и сопряженное с оставлением места ДТП. Виновному может грозить от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

