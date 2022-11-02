Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с раздавленным такси в Москве. Виновному грозит до 15 лет тюрьмы

Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии с грузовиком, такси и автобусом, которое произошло в Москве утром 2 ноября. Водителя самосвала все еще ищут.
Дело возбуждено по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек и сопряженное с оставлением места ДТП, сообщает «МВД Медиа». Она подразумевает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
Авария произошла в половине десятого часа утра на улице 1905 года в центре столицы. Самосвал Volvo врезался в стоявшее у остановки общественного транспорта такси и буквально впечатал его в автобус, который стоял там же перед ним. В результате погибли водитель такси и его пассажирка, которая села в машину за несколько секунд до аварии. Водитель грузовика скрылся. Позже стало известно, что он гражданин Беларуси и на его счету около сотни штрафов за нарушение ПДД.
Портал MSK1.RU со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что причиной аварии мог стать отказ тормозов у грузовика.