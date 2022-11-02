Ехала на выставку ритуальных услуг. Стало известно, кем была погибшая в страшном ДТП с такси в Москве

Девушке, погибшей в аварии на улице 1905 года, в которой грузовик буквально расплющил такси, было 34 года. Жительница столицы работала в агентстве ритуальных услуг «Каменный цветок». Об этом вечером 2 ноября сообщает MSK1.RU.



По данным издания, к 10 часам утра женщина направлялась на выставку. В эти дни в московском «Экспоцентре» проходит выставка похоронных услуг «Некрополь».

«Она должна была с коллегой из Нижнего Новгорода представить программу экскурсий по крематорию», — цитирует MSK1.RU слова коллеги погибшей. Женщина работала в агентстве ритуальных услуг менеджером. При этом коллеги девушки заявили, что пока не готовы официально подтвердить ее гибель — они ждут информацию от родственников.