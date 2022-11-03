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    Экс-замглавы Минпросвещения Ракову отпустили из СИЗО

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    Бывшей замглавы Минпросвещения Марине Раковой и фигурантам дела об особо крупном мошенничестве смягчили меру пресечения. Об этом сообщает 3 ноября ТАСС.

    Ракову, ее гражданского супруга Артура Стеценко, а также бывших сотрудников Фонда новых форм развития образования Максима Инкина и Евгения Зака отпустили из СИЗО. Им избрали запрет определённых действий. Такую же меру пресечения получили ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев и исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова, которые ранее после признания вины были переведены под домашний арест.

    Фигурантам запрещено пользоваться интернетом и покидать место проживания с перерывами на прогулку с 12:00 до 14:00. Стеценко и Раковой запретили проживать вместе, а выходить из дома они не смогут с 22:00 до 06:00.

    Под домашним арестом пока остается лишь один фигурант — проректор «Шанинки» Иван Федотов.

    Ранее стало известно, что фигуранты признали вину и возместили ущерб более чем в 65 миллионов рублей, а показания обвиняемых позволили изобличить соучастников.

    Уголовное дело, которое было возбуждено в прошлом году, касается хищения миллионов, выделенных на проект «Учитель будущего». Деньгами распоряжался Фонд новых форм развития, которым руководила Марина Ракова. Ее задержали 6 октября 2021 года, когда она сама явилась в Следственное управление МВД. С 7 октября она находилась в СИЗО. Также в деле есть эпизоды, касающиеся махинаций с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС. Под подозрением был ректор Владимир Мау, однако его уголовное преследование прекратили.

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