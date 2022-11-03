Экс-замглавы Минпросвещения Ракову отпустили из СИЗО

Ракову, ее гражданского супруга Артура Стеценко, а также бывших сотрудников Фонда новых форм развития образования Максима Инкина и Евгения Зака отпустили из СИЗО. Им избрали запрет определённых действий. Такую же меру пресечения получили ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев и исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова, которые ранее после признания вины были переведены под домашний арест.

Бывшей замглавы Минпросвещения Марине Раковой и фигурантам дела об особо крупном мошенничестве смягчили меру пресечения. Об этом сообщает 3 ноября ТАСС .

Фигурантам запрещено пользоваться интернетом и покидать место проживания с перерывами на прогулку с 12:00 до 14:00. Стеценко и Раковой запретили проживать вместе, а выходить из дома они не смогут с 22:00 до 06:00.



Под домашним арестом пока остается лишь один фигурант — проректор «Шанинки» Иван Федотов.



Ранее стало известно, что фигуранты признали вину и возместили ущерб более чем в 65 миллионов рублей, а показания обвиняемых позволили изобличить соучастников.

