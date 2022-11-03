    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, вос

    764мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.62eur60.92

    МВД: Фигуранты уголовного дела Раковой признали вину и возместили ущерб

    1162
    1 комментарий

    Фигуранты уголовного дела бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой признали вину и возместили причиненный ущерб. Это более 65 млн рублей, сообщает 3 ноября РИА Новости со ссылкой на московскую полицию.

    Отмечается, что показания обвиняемых позволили изобличить соучастников. Поэтому следствие попросило суд смягчить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест или запрет определенных действий.

    Уголовное дело, которое было возбуждено в прошлом году, касается хищения миллионов, выделенных на проект «Учитель будущего». Деньгами распоряжался Фонд новых форм развития, которым руководила Марина Ракова. Ее задержали 6 октября 2021 года, когда она сама явилась в Следственное управление МВД. С 7 октября она находится в СИЗО. Также в деле есть эпизоды, касающиеся махинаций с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС. Под подозрением был ректор Владимир Мау.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close