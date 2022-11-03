МВД: Фигуранты уголовного дела Раковой признали вину и возместили ущерб

Фигуранты уголовного дела бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой признали вину и возместили причиненный ущерб. Это более 65 млн рублей, сообщает 3 ноября РИА Новости со ссылкой на московскую полицию.
Отмечается, что показания обвиняемых позволили изобличить соучастников. Поэтому следствие попросило суд смягчить меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест или запрет определенных действий.
Уголовное дело, которое было возбуждено в прошлом году, касается хищения миллионов, выделенных на проект «Учитель будущего». Деньгами распоряжался Фонд новых форм развития, которым руководила Марина Ракова. Ее задержали 6 октября 2021 года, когда она сама явилась в Следственное управление МВД. С 7 октября она находится в СИЗО. Также в деле есть эпизоды, касающиеся махинаций с фиктивным трудоустройством в РАНХиГС. Под подозрением был ректор Владимир Мау.