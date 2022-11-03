Смотрите, что творится на дорогах Хабаровска, и готовьтесь. Местами в стране уже минус 40

Зима в России охватывает всё новые территории. На Чукотке установлен новый рекорд холода, ниже минус 42, а в Хабаровске — масштабный день жестянщика.



Утром в Хабаровске были 10-балльные пробки из-за многочисленных аварий. Например, в одной собрались 12 автомобилей, в том числе коммунальная техника. На улицах Волочаевской и Запарина стояли «паровозики», один — сразу из четырёх автобусов. К 10 часам утра ГИБДД зафиксировала 40 заявок о ДТП. Из-за аварий стало меньше общественного транспорта — по данным DVHAB, на десятки машин. Авиарейсы из Хабаровска переносят.

