Смотрите, что творится на дорогах Хабаровска, и готовьтесь. Местами в стране уже минус 40

Зима в России охватывает всё новые территории. На Чукотке установлен новый рекорд холода, ниже минус 42, а в Хабаровске — масштабный день жестянщика.
Утром в Хабаровске были 10-балльные пробки из-за многочисленных аварий. Например, в одной собрались 12 автомобилей, в том числе коммунальная техника. На улицах Волочаевской и Запарина стояли «паровозики», один — сразу из четырёх автобусов. К 10 часам утра ГИБДД зафиксировала 40 заявок о ДТП. Из-за аварий стало меньше общественного транспорта — по данным DVHAB, на десятки машин. Авиарейсы из Хабаровска переносят.
За провальную работу во время снегопада мэр Хабаровска объявил выговор директору муниципального предприятия и вынес замечание начальнику управления дорог и внешнего благоустройства, отмечает издание.
Автор: Шеф Погоды
Автор: Шеф Погоды
А на Чукотке, в селе Илерней (Билибинский район), уже второй раз в ноябре обновляются рекорды холода. Сегодня минимальная температура воздуха составила минус 42,3 градуса, что на 1,5 градуса ниже прежнего достижения 1948 года. «Такие температуры на 17–18 градусов ниже климатической нормы, и это третий день подряд, когда температура воздуха там опускается ниже 40-градусной отметки», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В Ленинградской области, напомним, местами уже образовался снежный покров, а в Петербурге пока осень. В ближайшие три дня будет холодно, но без осадков. А вот в воскресенье может выпасть первый снег.