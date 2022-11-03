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    Колесов: Первый снег в Петербурге возможен уже на этой неделе

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
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    В Ленинградской области снег местами лежит уже несколько дней, а в Петербурге всё ещё осень. Прогноз погоды на ближайшие дни даёт главный синоптик города Александр Колесов.

    «Посмотрите, как красиво сегодня Ленинградская область разделена на зиму и осень. На востоке области даже местами лежит небольшой снежный покров», — рассказывает и показывает он в своём телеграм-канале.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Похолодание, по словам синоптика, уже сегодня придёт в Петербург с востока и охватит всю Ленобласть. Пятница и суббота в городе будут очень холодными, всего 1–3 градуса в дневные часы, а по ночам заморозки. Зато не ожидается осадков — благодаря антициклону. А 6 октября погода изменится.

    «В воскресенье есть все условия для первого снега и в городе. Атмосферный фронт подойдет к Санкт-Петербургу в первой половине дня и принесет осадки, которые пойдут в виде мокрого снега и потом перейдут в дождь. Потепление 6 октября незначительное, но до плюс 5 гр. температура воздуха вечером может повыситься», — отмечает Колесов.

    На следующей неделе он прогнозирует дальнейшее потепление.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив
    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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