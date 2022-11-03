Колесов: Первый снег в Петербурге возможен уже на этой неделе

В Ленинградской области снег местами лежит уже несколько дней, а в Петербурге всё ещё осень. Прогноз погоды на ближайшие дни даёт главный синоптик города Александр Колесов.
«Посмотрите, как красиво сегодня Ленинградская область разделена на зиму и осень. На востоке области даже местами лежит небольшой снежный покров», — рассказывает и показывает он в своём телеграм-канале.
Похолодание, по словам синоптика, уже сегодня придёт в Петербург с востока и охватит всю Ленобласть. Пятница и суббота в городе будут очень холодными, всего 1–3 градуса в дневные часы, а по ночам заморозки. Зато не ожидается осадков — благодаря антициклону. А 6 октября погода изменится.
«В воскресенье есть все условия для первого снега и в городе. Атмосферный фронт подойдет к Санкт-Петербургу в первой половине дня и принесет осадки, которые пойдут в виде мокрого снега и потом перейдут в дождь. Потепление 6 октября незначительное, но до плюс 5 гр. температура воздуха вечером может повыситься», — отмечает Колесов.
На следующей неделе он прогнозирует дальнейшее потепление.