Колесов: Первый снег в Петербурге возможен уже на этой неделе

В Ленинградской области снег местами лежит уже несколько дней, а в Петербурге всё ещё осень. Прогноз погоды на ближайшие дни даёт главный синоптик города Александр Колесов.



«Посмотрите, как красиво сегодня Ленинградская область разделена на зиму и осень. На востоке области даже местами лежит небольшой снежный покров», — рассказывает и показывает он в своём телеграм-канале.

