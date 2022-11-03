Осень, хоть и холодная, с нами ещё три дня, а потом в Петербурге может пойти снег

В Петербурге начинается холодный и относительно сухой период, сегодня небольшие осадки возможны только в начале дня. Для прогулки лучше подойдут праздничная пятница и суббота.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 ноября существенных осадков не ожидается. Ветер восточных направлений слабый. Температура в течение суток — плюс 4–6 градусов.
«Сегодня Северная столица окажется под влиянием антициклона, надвигающегося с северо-востока. Он сформирует в регионе облачную с прояснениями погоду, в начале дня местами пройдут слабые моросящие дожди. <...> Атмосферное давление будет слабо расти и составит
Минувшая ночь была очень тёплой для начала ноября, а дневная температура — обычная, сообщает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 3 ночью до плюс 7 днём. Самое холодное 3 ноября выдалось в 1975 году, минус 11 градусов в дневные часы, а самое тёплое — в 1967 году, плюс 11.
В ночь на 4 ноября местами вероятны заморозки до минус 4 градусов, днём всего 1–2 градуса. В пятницу и субботу, по данным синоптиков, будет сухо, есть шанс поймать солнце, а вот в воскресенье, скорее всего, будет облачно и может пойти первый снег.