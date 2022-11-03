Осень, хоть и холодная, с нами ещё три дня, а потом в Петербурге может пойти снег

В Петербурге начинается холодный и относительно сухой период, сегодня небольшие осадки возможны только в начале дня. Для прогулки лучше подойдут праздничная пятница и суббота.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 ноября существенных осадков не ожидается. Ветер восточных направлений слабый. Температура в течение суток — плюс 4–6 градусов.

