На развязке КАД с Пулковским восстановили надземный переход. Посмотрите, как поднимали 15-тонный пролет

Ночью с 2 на 3 ноября на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Пулковским шоссе восстанавливали надземный пешеходный переход, который пришлось убрать весной после ДТП с большегрузом. Дорожники показали, как это было.
На съезде с Пулковского шоссе из Петербурга на внутреннее кольцо КАД минувшей ночью успешно завершили работы по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода, сообщает 3 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Для подъема конструкции весом 15 тонн на место пригнали кран грузоподъёмностью 100 тонн.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Чтобы обеспечить безопасность участников движения, съезд был полностью перекрыт. Движение по нему открыли в 05:40 четверга.
В мае 2022 года водитель большегруза не справился с управлением на съезде и попал в ДТП. Опрокинувшийся контейнер повредил опору надземного перехода, и из-за опасности обрушения его пролет пришлось демонтировать. В октябре переходу сделали новые стойки, и вот теперь на место вернули и пролетное строение.