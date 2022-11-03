На развязке КАД с Пулковским восстановили надземный переход. Посмотрите, как поднимали 15-тонный пролет

Ночью с 2 на 3 ноября на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Пулковским шоссе восстанавливали надземный пешеходный переход, который пришлось убрать весной после ДТП с большегрузом. Дорожники показали, как это было.

На съезде с Пулковского шоссе из Петербурга на внутреннее кольцо КАД минувшей ночью успешно завершили работы по монтажу пролетного строения надземного пешеходного перехода, сообщает 3 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Для подъема конструкции весом 15 тонн на место пригнали кран грузоподъёмностью 100 тонн.