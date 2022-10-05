Съезд с Пулковского шоссе на КАД будет перекрыт три ночи подряд

Дорожные работы полностью перекроют съезд №3 на развязке петербургской кольцевой автодороги с Пулковским шоссе. Специалисты продолжают ремонтировать побитый фурой переход.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» 5 октября, работы будут вести на 68-м км КАД. Там собираются монтировать опалубку, чтобы впоследствии бетонировать новые стойки опоры надземного пешеходного перехода.
Движение перекроют по съезду с Пулковского шоссе по направлению из Петербурга на внутреннее кольцо в ночи на 8, 9 и 10 октября с 23:00 до 06:00. Генеральный подрядчик работ — ООО «ЕвроТрансСтрой».
Восстанавливать переход пришлось после аварии с большегрузом, случившейся 19 мая. Тогда водитель грузовика не справился с управлением и опрокинул контейнер, который повредил опору. Из-за опасности обрушения съезд пришлось на время перекрыть, а переход — закрыть для прохода пешеходов. Позже пролет демонтировали с помощью крана.