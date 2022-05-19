На КАД демонтировали пролет надземного перехода, поврежденный при аварии

ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
На развязке КАД с Пулковским шоссе демонтировали пролет надземного перехода, который грозил обрушиться после аварии. Об этом 19 мая рассказывает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Чтобы конструкция не рухнула на проезжую часть, подрядчик снял её с помощью крана. Также на место приехали сотрудники МЧС, ГИБДД и Упрдора.
«Движение транспорта по съезду и пешеходов по временному наземному переходу будет обеспечено по временной схеме после завершения работ по её организации», — отмечают в учреждении.
Напомним, авария, из-за которой повредилась опора перехода, произошла 19 мая. По предварительным данным, на съезде