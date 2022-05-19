Упрдор показывает заезд на КАД, закрытый из-за упавшего контейнера, где может обрушиться переход

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На место ДТП с грузовиком на развязке КАД с Пулковским шоссе прибыли комиссия ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в составе специалистов управления, дорожников и мостовиков, а также специалисты эксплуатирующей подрядной организации, сотрудники МЧС и ГИБДД.
«На месте происшествия работают специалисты ФКУ под руководством заместителя руководителя управления Виктора Васильева, сотрудники экстренных служб. Принимается решение о проведении аварийных работ и восстановлении движения транспорта», — сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Съезд с Пулковского шоссе из Петербурга на внутреннее кольцо закрыт с 10:20. Там, по предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением, и контейнер упал на проезжую часть. Никто не пострадал. Пробки на месте ДТП, по данным на 12:25, не наблюдается.
«В результате ДТП повреждена опора пешеходного перехода. Существует опасность обрушения конструкции. Для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения съезд перекрыт. Также запрещен вход в надземный пешеходный переход. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей учесть данную информацию, быть внимательными и осторожными в пути», — подчёркивается в сообщении.