Упрдор показывает заезд на КАД, закрытый из-за упавшего контейнера, где может обрушиться переход

На место ДТП с грузовиком на развязке КАД с Пулковским шоссе прибыли комиссия ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в составе специалистов управления, дорожников и мостовиков, а также специалисты эксплуатирующей подрядной организации, сотрудники МЧС и ГИБДД.



«На месте происшествия работают специалисты ФКУ под руководством заместителя руководителя управления Виктора Васильева, сотрудники экстренных служб. Принимается решение о проведении аварийных работ и восстановлении движения транспорта», — сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

