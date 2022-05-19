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    Грузовик опрокинулся на въезде на КАД, есть опасность обрушения пешеходного перехода

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    4 комментария

    Из-за ДТП закрыт один из съездов на развязке КАД с Пулковским шоссе утром 19 мая.

    Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 10:20 перекрыт съезд № 3 с Пулковского шоссе на внутреннее кольцо КАД, а также запрещен вход в надземный пешеходный переход.

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    По предварительным данным, на съезде водитель грузового автомобиля не справился с управлением, и контейнер опрокинулся на проезжую часть. Люди не пострадали. Повреждена опора пешеходного перехода, существует опасность обрушения.

    Пробки на КАД и Пулковском шоссе на «Яндекс.Картах» не наблюдается.

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    Комментарии (4)

    инкогнитто
    Пфффф... Ещё бы на клей посадили опору.
    муматор
    очень надеюсь, что все издержки на профессиАнала повесят.
    262224921
    Жиденько как то переход сделан.
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