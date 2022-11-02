Въезд с Пулковского шоссе на КАД перекроют на ночь. Там восстанавливают поврежденный надземный переход

В ночь со 2 на 3 ноября перекроют один из съездов на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Пулковским шоссе. Строители будут монтировать возле него пролетное строение надземного пешеходного перехода.

Речь идет о съезде №3 с Пулковского шоссе из Петербурга на внутреннее кольцо КАД, сообщает 2 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Работы с перекрытием движения будут идти с одиннадцати часов вечера 2 ноября до шести утра 3 ноября, когда трафик наименее интенсивный. Монтаж выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой».