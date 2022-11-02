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    Роскомнадзор попросил Scratch оставить только два пола при регистрации из России

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    Роскомнадзор направил в Scratch просьбу изменить систему регистрации для российских пользователей. Регулятор считает, что администрация образовательного портала даёт слишком большой выбор.

    «Ранее появилась информация о том, что образовательный сервис Scratch на этапе регистрации предлагает пользователям различные варианты выбора пола, включая несоответствующие российским традиционным ценностям», — говорится в релизе службы 2 ноября.

    Роскомнадзор просит оставить для регистрирующихся из России только два варианта пола — мужской и женский. Сейчас на сайте предлагают также варианты: «небинарный», «другое» (с возможностью уточнить), «предпочитаю не говорить».

    Scratch не публикует эти данные в профиле. Они, как уточняет администрация, нужны, чтобы понять, кто пользуется сервисом, и для расширения круга участников.

    Роскомнадзор называет сбор подобных сведений избыточным. «В России мужчины и женщины имеют равные права, в том числе на получение образования», — заявили в пресс-службе.

    Scratch — визуальная среда для программирования, созданная для детей и подростков. 24 октября директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что принадлежащий Массачусетскому институту технологий (MIT) ресурс, который «навязывают школьникам для обучения программированию», пропагандирует гомосексуализм. Разобраться попросили Роскомнадзор и Генпрокуратуру.

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