Роскомнадзор попросил Scratch оставить только два пола при регистрации из России

«Ранее появилась информация о том, что образовательный сервис Scratch на этапе регистрации предлагает пользователям различные варианты выбора пола, включая несоответствующие российским традиционным ценностям», — говорится в релизе службы 2 ноября.

Роскомнадзор направил в Scratch просьбу изменить систему регистрации для российских пользователей. Регулятор считает, что администрация образовательного портала даёт слишком большой выбор.

Роскомнадзор просит оставить для регистрирующихся из России только два варианта пола — мужской и женский. Сейчас на сайте предлагают также варианты: «небинарный», «другое» (с возможностью уточнить), «предпочитаю не говорить».

Scratch не публикует эти данные в профиле. Они, как уточняет администрация, нужны, чтобы понять, кто пользуется сервисом, и для расширения круга участников.



Роскомнадзор называет сбор подобных сведений избыточным. «В России мужчины и женщины имеют равные права, в том числе на получение образования», — заявили в пресс-службе.

