«Есть определенная инерция». Песков ответил на вопрос о завершении частичной мобилизации

После объявления о завершении мероприятий частичной мобилизации в России «сигналы прошли», однако в работе военкоматов есть «определенная инерция». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что россияне все еще сталкиваются с разворотами на границе.
«Есть же определенная инерция. Сейчас все сигналы прошли, и конечно, таких происшествий быть не должно», – сказал 31 октября представитель Кремля (цитата по ТАСС).
«Фонтанка» в понедельник рассказывала о петербуржцах, которые пришли по повестке в военкомат Выборгского района, несмотря на заявление главы Минобороны, а позже и самого ведомства о завершении мобилизационных мероприятий. Нашему корреспонденту сказали, что в этом военкомате мобилизация «пока продолжается».
Владимир Путин 31 октября объявил о том, что частичная мобилизация в России завершена, точка поставлена. Однако он не уверен в юридической необходимости отдельного указа об этом.