«Есть определенная инерция». Песков ответил на вопрос о завершении частичной мобилизации

После объявления о завершении мероприятий частичной мобилизации в России «сигналы прошли», однако в работе военкоматов есть «определенная инерция». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что россияне все еще сталкиваются с разворотами на границе.



«Есть же определенная инерция. Сейчас все сигналы прошли, и конечно, таких происшествий быть не должно», – сказал 31 октября представитель Кремля (цитата по ТАСС).

