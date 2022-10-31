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    Мобилизация

    «Есть определенная инерция». Песков ответил на вопрос о завершении частичной мобилизации

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    После объявления о завершении мероприятий частичной мобилизации в России «сигналы прошли», однако в работе военкоматов есть «определенная инерция». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что россияне все еще сталкиваются с разворотами на границе.

    «Есть же определенная инерция. Сейчас все сигналы прошли, и конечно, таких происшествий быть не должно», – сказал 31 октября представитель Кремля (цитата по ТАСС).

    «Фонтанка» в понедельник рассказывала о петербуржцах, которые пришли по повестке в военкомат Выборгского района, несмотря на заявление главы Минобороны, а позже и самого ведомства о завершении мобилизационных мероприятий. Нашему корреспонденту сказали, что в этом военкомате мобилизация «пока продолжается».

    Владимир Путин 31 октября объявил о том, что частичная мобилизация в России завершена, точка поставлена. Однако он не уверен в юридической необходимости отдельного указа об этом.

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