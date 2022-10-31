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    Мобилизация

    В Минобороны заявили о завершении мероприятий частичной мобилизации

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    Все мероприятия, связанные с призывом граждан, пребывающих в запасе, в рамках частичной мобилизации прекращены. Об этом 31 октября заявили в Минобороны РФ.

    Минобороны РФ

    Генштаб по поручению главы ведомства Сергея Шойгу дал указания командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации.

    Военкоматы в связи с этим прекращают призыв граждан, пребывающих в запасе. Подготовка и вручение повесток прекращаются. Участки и штабы оповещения, пункты сбора и другие объекты, задействованные в рамках частичной мобилизации, освободят или будут использовать по прежнему назначению.

    Личному составу военкоматов приказано с 31 октября вернуться к штатному исполнению своих обязанностей.

    В пятницу, 28 октября, глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выполнении задания по призыву 300 тысяч человек в рамках частичной мобилизации. Он добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется, а военкоматы в рамках спецоперации продолжат укомплектовывать войска только за счёт приёма добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.

    31 октября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о том, когда ждать указа президента о завершении частичной мобилизации сказал, что об этом будет сообщено дополнительно.

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