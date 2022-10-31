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    Песков: Без России «зерновая сделка» вряд ли реализуема

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    «Зерновая сделка» без участия в ней России приобретает более рискованный, опасный и негарантированный характер. Об этом 31 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, в условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема. При этом Москва продолжает контакты по данному вопросу с Турцией и ООН. Также Песков заявил о готовности России за свой счет компенсировать выпадающие объемы доставки зерна беднейшим странам, пишет РИА Новости.

    Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что его страна продолжит прилагать усилия по доставке зерна на мировые рынки. А накануне, уже после приостановки РФ участия в сделке, стало известно, что Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов в Черном море в понедельник. 31 октября из украинских портов вышли 12 судов с зерном.

    О приостановке участия России в реализации «зерновой сделки» заявили 29 октября в Минобороны РФ после нападения украинских беспилотников на корабли Черноморского флота. Атакованные корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

    В МИД РФ сообщили, что российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, которые принимают участие в вывозе украинской сельхозпродукции.

    «Зерновую сделку» подписали в Стамбуле 22 июля. Она предлагала открытие портов Одесской области для вывоза зерна по Черному морю и отмену ограничений, влияющих на поставку удобрений и продовольствия из России. Президент РФ Владимир Путин высказывал недовольство реализацией сделки, так как, вопреки изначальным заверениям, большинство зерна пошло не в беднейшие страны, а ограничения в отношении Москвы так и не были сняты.

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