Песков: Без России «зерновая сделка» вряд ли реализуема

«Зерновая сделка» без участия в ней России приобретает более рискованный, опасный и негарантированный характер. Об этом 31 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема. При этом Москва продолжает контакты по данному вопросу с Турцией и ООН. Также Песков заявил о готовности России за свой счет компенсировать выпадающие объемы доставки зерна беднейшим странам, пишет РИА Новости.
Ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что его страна продолжит прилагать усилия по доставке зерна на мировые рынки. А накануне, уже после приостановки РФ участия в сделке, стало известно, что Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов в Черном море в понедельник. 31 октября из украинских портов вышли 12 судов с зерном.