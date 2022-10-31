Песков: Без России «зерновая сделка» вряд ли реализуема

«Зерновая сделка» без участия в ней России приобретает более рискованный, опасный и негарантированный характер. Об этом 31 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По его словам, в условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема. При этом Москва продолжает контакты по данному вопросу с Турцией и ООН. Также Песков заявил о готовности России за свой счет компенсировать выпадающие объемы доставки зерна беднейшим странам, пишет РИА Новости.