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    Россию проинформировали. Украина, Турция и ООН договорились о движении судов в рамках «зерновой сделки»

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    4 комментария

    Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов в Черном море в понедельник в рамках «зерновой сделки», участие в которой приостановила РФ. Об этом 30 октября сообщили в Совместном координационном центре, пишет РИА Новости.

    Уточняется, что из Украины должны выйти 12 судов, а еще два – прибыть. В СКЦ отметили, что Россию проинформировали об этом в соответствии с процедурой.

    В воскресенье, по данным центра, из украинских портов вышли шесть кораблей, однако они пока не вошли в гуманитарный коридор.

    Кроме того, в СКЦ заявили, что делегации ООН и Турции договорились о создании 10 инспекционных команд для проверки в понедельник 40 выходящих судов. Этот план был принят Украиной. Москву уведомили.

    О приостановке участия России в реализации «зерновой сделки» заявили 29 октября в Минобороны РФ после нападения украинских беспилотников на корабли Черноморского флота. Атакованные корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

    В МИД РФ сообщили, что российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, которые принимают участие в вывозе украинской сельхозпродукции.

    «Зерновую сделку» подписали в Стамбуле 22 июля. Она предлагала открытие портов Одесской области для вывоза зерна по Черному морю и отмену ограничений, влияющих на поставку удобрений и продовольствия из России. Президент РФ Владимир Путин высказывал недовольство реализацией сделки, так как, вопреки изначальным заверениям, большинство зерна пошло не в беднейшие страны, а ограничения в отношении Москвы так и не были сняты.

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    Комментарии 4

    Ольшевский31 Окт 2022 в 00:12
    Эрдоган просто эффектно замкнул комбинацию, показав, что ЦапЦарапыч в этой партии лишний и его отсутствия никто даже не заметит.
    +0−0
    Maxi 55531 Окт 2022 в 00:00
    Опять Турция опять нож в спину
    +1−0
    User1234530 Окт 2022 в 23:44
    Остановить и принудительно препроводить в порты Азовского моря
    +1−4
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