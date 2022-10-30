Россию проинформировали. Украина, Турция и ООН договорились о движении судов в рамках «зерновой сделки»

Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов в Черном море в понедельник в рамках «зерновой сделки», участие в которой приостановила РФ. Об этом 30 октября сообщили в Совместном координационном центре, пишет РИА Новости.



Уточняется, что из Украины должны выйти 12 судов, а еще два – прибыть. В СКЦ отметили, что Россию проинформировали об этом в соответствии с процедурой.



В воскресенье, по данным центра, из украинских портов вышли шесть кораблей, однако они пока не вошли в гуманитарный коридор.

