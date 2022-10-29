Минобороны: Россия приостанавливает участие в «зерновой сделке»

Россия приостановила участие в «зерновой сделке» после атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота. Об этом 29 октября сообщило Минобороны РФ.
«Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении военного ведомства.
Атакованные корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», который функционирует для вывоза украинского зерна, уточнили в Минобороны.
«Зерновую сделку» подписали в Стамбуле 22 июля. Она предлагала открытие портов Одесской области для вывоза зерна и отмену санкций, влияющих на поставку удобрений и продовольствия из России.