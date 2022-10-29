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    Боевые действия на Украине

    Минобороны: Россия приостанавливает участие в «зерновой сделке»

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    Россия приостановила участие в «зерновой сделке» после атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота. Об этом 29 октября сообщило Минобороны РФ.

    «Российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции», — говорится в сообщении военного ведомства.

    Атакованные корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», который функционирует для вывоза украинского зерна, уточнили в Минобороны.

    «Зерновую сделку» подписали в Стамбуле 22 июля. Она предлагала открытие портов Одесской области для вывоза зерна и отмену санкций, влияющих на поставку удобрений и продовольствия из России.

    Украина провела атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые находились на рейдах пункта базирования в Севастополе. Об этом 29 октября сообщило Минобороны РФ.

    Атака началась в 4:20 утра в субботу. В ведомстве ее назвали террористической. В ней участвовали 9 летательных беспилотников и 7 морских беспилотных аппаратов. Все воздушные цели были уничтожены кораблями Черноморского флота.

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