Российский МИД прокомментировал приостановку «зерновой сделки»

Россия с субботы, 29 октября, приостановила реализацию «зерновой сделки» на неопределенный срок из-за атаки украинских беспилотников на Севастополь. Говорится в заявлении, которое опубликовал МИД РФ.

В нем сказано, что российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, которые принимают участие в вывозе украинской сельхозпродукции.

«[Россия] приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок. Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле», — заявили в российском МИД.