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    Боевые действия на Украине

    Российский МИД прокомментировал приостановку «зерновой сделки»

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    Россия с субботы, 29 октября, приостановила реализацию «зерновой сделки» на неопределенный срок из-за атаки украинских беспилотников на Севастополь. Говорится в заявлении, которое опубликовал МИД РФ.

    В нем сказано, что российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, которые принимают участие в вывозе украинской сельхозпродукции.

    «[Россия] приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок. Соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле», — заявили в российском МИД.

    Недавно Минобороны РФ заявило о приостановке «зерновой сделки» после атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота.

    Украина провела атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, которые находились на рейдах пункта базирования в Севастополе. Об этом 29 октября сообщило Минобороны РФ.

    Атака началась в 4:20 утра в субботу. В ведомстве ее назвали террористической. В ней участвовали 9 летательных беспилотников и 7 морских беспилотных аппаратов. Все воздушные цели были уничтожены кораблями Черноморского флота.

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