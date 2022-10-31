Эрдоган: Турция продолжит прилагать усилия для доставки зерна на мировые рынки

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна продолжит прилагать усилия по доставке зерна на мировые рынки. Об этом 31 октября рассказал турецкий лидер на выступлении в Стамбуле.
«Благодаря вывозу с Украины 9,3 млн тонн зерновых на мировые рынки мы ослабили последствия продовольственного кризиса. Мы намерены продолжить эти усилия <…> Даже если Россия осторожно подходит к вопросу поставок зерна, поскольку для нее не предусмотрен аналогичные условия», — сказал он (цитата по ТАСС).
Такими словами Эрдоган прокомментировал решение РФ о приостановке участия в «зерновой сделке».
Накануне Украина, Турция и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море.