Эрдоган: Турция продолжит прилагать усилия для доставки зерна на мировые рынки

О приостановке участия России в реализации «зерновой сделки» заявили 29 октября в Минобороны РФ после нападения украинских беспилотников на корабли Черноморского флота. Атакованные корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».



В МИД РФ сообщили, что российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, которые принимают участие в вывозе украинской сельхозпродукции.



«Зерновую сделку» подписали в Стамбуле 22 июля. Она предлагала открытие портов Одесской области для вывоза зерна по Черному морю и отмену ограничений, влияющих на поставку удобрений и продовольствия из России. Президент РФ Владимир Путин высказывал недовольство реализацией сделки, так как, вопреки изначальным заверениям, большинство зерна пошло не в беднейшие страны, а ограничения в отношении Москвы так и не были сняты.



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