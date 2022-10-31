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    Эрдоган: Турция продолжит прилагать усилия для доставки зерна на мировые рынки

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    Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна продолжит прилагать усилия по доставке зерна на мировые рынки. Об этом 31 октября рассказал турецкий лидер на выступлении в Стамбуле.

    «Благодаря вывозу с Украины 9,3 млн тонн зерновых на мировые рынки мы ослабили последствия продовольственного кризиса. Мы намерены продолжить эти усилия <…> Даже если Россия осторожно подходит к вопросу поставок зерна, поскольку для нее не предусмотрен аналогичные условия», — сказал он (цитата по ТАСС).


    Такими словами Эрдоган прокомментировал решение РФ о приостановке участия в «зерновой сделке».

    Накануне Украина, Турция и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море.

    О приостановке участия России в реализации «зерновой сделки» заявили 29 октября в Минобороны РФ после нападения украинских беспилотников на корабли Черноморского флота. Атакованные корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора».

    В МИД РФ сообщили, что российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, которые принимают участие в вывозе украинской сельхозпродукции.

    «Зерновую сделку» подписали в Стамбуле 22 июля. Она предлагала открытие портов Одесской области для вывоза зерна по Черному морю и отмену ограничений, влияющих на поставку удобрений и продовольствия из России. Президент РФ Владимир Путин высказывал недовольство реализацией сделки, так как, вопреки изначальным заверениям, большинство зерна пошло не в беднейшие страны, а ограничения в отношении Москвы так и не были сняты.

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