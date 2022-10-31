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    Специально для водителей. Смотрите видео с перевёртышем в снежном кювете Ленобласти и готовьтесь

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    Зима близко, в паре часов от Петербурга. Вот так выглядит сегодня трасса «Вологда — Новая Ладога» в Тихвинском районе Ленинградской области, всего в 2–3 часах езды от Петербурга.

    Видео публикует 31 октября сообщество «Подслушано | Тихвин» в сети «ВКонтакте». Кювет, поле и деревья покрыты снегом, и ДТП вполне ожидаемо — легковая машина вылетела с дороги.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в ночь с 30 на 31 октября на трёх федеральных автомобильных дорогах Ленинградской области были зафиксированы осадки в виде снега:

    • Р-21 «Кола» (участок 140 — 179 км),
    • А-114 «Вологда — Новая Ладога» (участок 479 — 531 км),
    • А-215 «Лодейное Поле — Вытегра» (участок 15 — 27 км).

    В рамках работ по зимнему содержанию трасс подрядчики Упрдора в этот период задействовали в общей сложности 92 комбинированные дорожные машины, а также израсходовали 200 тонн соли и 55 кубометров песко-соляной смеси.

    День жестянщика уже пришёл во всей своей красе в Москву — после снежной грозы. Там было несколько массовых ДТП, в них участвовали десятки машин как в воскресенье, так и в понедельник утром. В Петербурге, несмотря на заморозки, ситуация более спокойная, хотя МЧС предупреждает о ночной гололедице. Снег, выпавший вчера на востоке Ленобласти (в Тихвине — до 9 см), растает, но снегопады продолжатся. Скоростные трассы М-11 «Нева» и М-4 «Дон» переходят на зимний режим.

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