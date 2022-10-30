Снегопад «подарил» массовые ДТП. В авариях в Москве столкнулись около 50 машин

Столичные водители уже успели ощутить на себе «прелести» зимы: первый снегопад напомнил о гололедице. Воскресный вечер отличился массовыми авариями.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на московское ГУ МВД, на Рябиновой улице произошло сразу несколько ДТП, столкнулись около 20 машин. По предварительным данным пострадали два человека. Дептранс показывает, как это было.
Дептранс. Оперативно
Еще одна серьезная авария произошла на Кутузовском проспекте, где врезались 12 легковушек, мотоцикл и автобус, сообщается о двух пострадавших. Другое массовое ДТП случилось уже на Рублевском шоссе, у дома 127, есть ли пострадавшие – неясно. Отметилось массовым ДТП и Ленинградское шоссе в сторону центра, занята полоса для общественного транспорта и одна из четырех полос движения.
Общее число машин, попавших в аварии, превышает 50. По данным ТАСС, пострадали пять человек, среди них ребенок.
В ГИБДД ранее рекомендовали москвичам не выезжать на своих автомобилях, если они еще не успели поменять шины на зимние. Из-за сегодняшней непогоды на дорогах образовался гололед.