В Москве снег, гром и молнии

Первый снег пришёл в Москву. К вечеру погода в столице ухудшилась, спасатели и коммунальщики переведены в режим повышенной готовности, рапортовали в мэрии.
Как заявил 30 октября заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в столице ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду и снегопад.
По словам чиновника, все городские службы приведены в режим повышенной готовности. Столичные коммунальщики подготовили спецтехнику для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. Прогнозируется, что снег будет идти и ночью, прирост может составить до 1 см.
Горожан просят быть осторожными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Тем временем москвичи делятся первыми кадрами снегопада в соцсетях. В некоторых районах он сопровождается громом и молниями.