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    В Москве снег, гром и молнии

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    2 комментария

    Первый снег пришёл в Москву. К вечеру погода в столице ухудшилась, спасатели и коммунальщики переведены в режим повышенной готовности, рапортовали в мэрии.

    Как заявил 30 октября заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в столице ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду и снегопад.

    По словам чиновника, все городские службы приведены в режим повышенной готовности. Столичные коммунальщики подготовили спецтехнику для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров. Прогнозируется, что снег будет идти и ночью, прирост может составить до 1 см.

    Горожан просят быть осторожными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Тем временем москвичи делятся первыми кадрами снегопада в соцсетях. В некоторых районах он сопровождается громом и молниями.

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    Комментарии 2

    Чёрт Опасный30 Окт 2022 в 20:16
    - Деревню Гадюкино смоет. © сами знаете откуда
    +1−0
    sektor730 Окт 2022 в 19:19
    Подтверждаю. Снежок был))
    Утром было прохладно, днем на пробежке комфортно. Только домой зашел и снег пошел.
    +0−4
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