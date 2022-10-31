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    День жестянщика, вторая серия: в заснеженной Москве продолжают биться на дорогах

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    В Москве 31 октября продолжаются снегопад и массовые аварии.

    Дептранс. Оперативно

    За последние часы столичный Дептранс сообщил о нескольких массовых ДТП: в начале ночи на Пятницком шоссе, 1, столкнулись несколько автомобилей. Утром легковые и грузовые машины сталкивались на 61 км внутренней стороны МКАД (развязка с Рублевским шоссе), на 44 км внутренней стороны МКАД (перед развязкой с Киевским шоссе), на 68 км внешней стороне (развязка с Волоколамским шоссе) произошли ДТП.

    Вчера вечером в Москве была снежная гроза. Из-за гололедицы случилось много аварий. Так, на Кутузовском проспекте столкнулись пустой автобус, мотоцикл и 12 легковушек, пострадали два человека. На Рябиновой улице столкнулись от 20 до 50 машин, травмы получили как минимум двое, передавало РИА Новости.

    Погода сегодня в Москве ветреная, с утренней гололедицей, снегом и мокрым снегом.

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