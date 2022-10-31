Рекордный день. Под Петербургом есть места, где уже лежит 9 см снега

Сегодняшний день станет самым холодным в сезоне. Темпы снижения температуры в тылу циклона удивили даже синоптиков.
«В тылу «штормового» циклона похолодало настолько сильно, что приходится вносить коррективы в самый холодный день месяца. Еще в середине той недели настолько мощного похолодания не ожидалось», — рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.
В воскресенье, по его словам, температура в городе понижалась непрерывно, от плюс 11 ночью до плюс 3 днём.
«Сегодня тоже очень холодно, днем максимум температуры будет только около +5 гр. Если учитывать холодную ночь +0,3 гр., то день 31 октября станет самым холодным», — пишет Колесов.
На востоке Ленинградской области вчера выпал снег и образовал временный покров. Так, сегодня утром в Тихвине высота снега достигла 9 см, в Вознесенье — 8, на других станциях — до 3–4 см. Скоро этот снег растает из-за потепления, добавляет синоптик.
«Временный снежный покров образовался на территории некоторых северо-западных и центральных областей Европейской России. На востоке Ленинградской области его высота местами достигает 9 см. В столичном регионе снежный покров составляет от 0 до 2 см. И только метеостанция Тушино отметила выпадение 5 см снега», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.