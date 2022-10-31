Рекордный день. Под Петербургом есть места, где уже лежит 9 см снега

Сегодняшний день станет самым холодным в сезоне. Темпы снижения температуры в тылу циклона удивили даже синоптиков.



«В тылу «штормового» циклона похолодало настолько сильно, что приходится вносить коррективы в самый холодный день месяца. Еще в середине той недели настолько мощного похолодания не ожидалось», — рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.



В воскресенье, по его словам, температура в городе понижалась непрерывно, от плюс 11 ночью до плюс 3 днём.

