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    Рекордный день. Под Петербургом есть места, где уже лежит 9 см снега

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    3 комментария

    Сегодняшний день станет самым холодным в сезоне. Темпы снижения температуры в тылу циклона удивили даже синоптиков.

    «В тылу «штормового» циклона похолодало настолько сильно, что приходится вносить коррективы в самый холодный день месяца. Еще в середине той недели настолько мощного похолодания не ожидалось», — рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    В воскресенье, по его словам, температура в городе понижалась непрерывно, от плюс 11 ночью до плюс 3 днём.

    «Сегодня тоже очень холодно, днем максимум температуры будет только около +5 гр. Если учитывать холодную ночь +0,3 гр., то день 31 октября станет самым холодным», — пишет Колесов.

    На востоке Ленинградской области вчера выпал снег и образовал временный покров. Так, сегодня утром в Тихвине высота снега достигла 9 см, в Вознесенье — 8, на других станциях — до 3–4 см. Скоро этот снег растает из-за потепления, добавляет синоптик.

    «Временный снежный покров образовался на территории некоторых северо-западных и центральных областей Европейской России. На востоке Ленинградской области его высота местами достигает 9 см. В столичном регионе снежный покров составляет от 0 до 2 см. И только метеостанция Тушино отметила выпадение 5 см снега», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

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    Комментарии 3

    Zdobsi31 Окт 2022 в 13:02
    Ну допплеровские карты нам не показывают, ориентироваться можно на соседние страны, которые предоставляют своим гражданам подробную метеоинформацию по всем явлениям. У нас, увы, даже карты ледовой обстановки рисует ребёнок красным карандашом. И уровни подъёма воды, прогнозы есть. И имея точный финский прогноз, можно смело ремонтировать крышу дома. И дождь действительно идёт через 15-20 минут как по прогнозу. А у нас показывается все с задержкой. Например в 9 утра уровень воды был 60 см. Ну гражданам нужно ДО того, а не после. Для этого метеорология и существует. И МЧС рассылает предупреждения когда надо и не надо. Надо как то упорядочить всю систему. За неё платят все граждане страны. Почему ж мы не имеем доступа к нормально представленной информации, например как в Финляндии? Рыночек опять все решает? Тогда может вообще на коммерческие рельсы поставить? Зачем вы наши налоги тратите на шаманизм?
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