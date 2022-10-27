МВД: Собчак не уведомляла о получении гражданства Израиля, хотя была обязана

Покинувшая Россию журналистка Ксения Собчак не уведомила Главное управление по вопросам миграции МВД РФ о наличии у нее гражданства Израиля, хотя, согласно закону, должна была сделать это в течение нескольких месяцев после получения второго гражданства. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства 27 октября сообщает ТАСС.



Напомним, ранее стало известно, что Собчак отправилась в Литву, воспользовавшись наличием у нее израильского паспорта. Эту информацию подтвердил директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис.

