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    МВД: Собчак не уведомляла о получении гражданства Израиля, хотя была обязана

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    8 комментариев

    Покинувшая Россию журналистка Ксения Собчак не уведомила Главное управление по вопросам миграции МВД РФ о наличии у нее гражданства Израиля, хотя, согласно закону, должна была сделать это в течение нескольких месяцев после получения второго гражданства. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства 27 октября сообщает ТАСС.

    Напомним, ранее стало известно, что Собчак отправилась в Литву, воспользовавшись наличием у нее израильского паспорта. Эту информацию подтвердил директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис.

    Позднее в МИД Литвы заявили, что существует возможность пересмотра решения о допуске Собчак в страну, несмотря на то, что она не включена в литовский список нежелательных лиц.

    25 октября Собчак рассказала, что её коммерческий директор Кирилл Суханов задержан в Москве в рамках уголовного дела, и отметила, что речь может идти о статье «Вымогательство». На следующий день появилась информация об обысках в доме Собчак в Подмосковье по делу в отношении ее коммерческого директора. Тогда же федеральные новостные агентства опубликовали новости о том, что журналистка покинула Россию в ночь со вторника на среду, и о том, что якобы имелось постановление следователя о её задержании, а затем — что ей вменяют вымогательство у «должностного лица Ростеха» в целях получения имущества в особо крупном размере, она проходит по делу как подозреваемая. Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) якобы задержаны по этому же делу.

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    Комментарии 8

    Dmitry Antonov27 Окт 2022 в 15:21
    Плюньте на новость эту, не опускайтесь так низко.
    Что сама Ксения, что её мать, что крестник...
    Чего-то и кто-то мутит, но вы же все, не в напёрстки пытаетесь сыграть и не на концерте иллюзиониста сидите?
    +0−0
    Otkating27 Окт 2022 в 15:08
    Сергей Чемезов:

    - "В ближайшее время, я думаю, что в следующем году мы выпустим новый телефон с двумя экранами. Это наш продукт"!

    - "Будет выпускаться на наших предприятиях?"

    Сергей Чемезов:

    - Пока телефон мы будем выпускать на Тайване.
    +2−0
    мухомор27 Окт 2022 в 15:01
    не уведомила, уведомит позже.
    у неё на это 60 дней со дня приобретения ВНЖ или гражданства иного государства.
    когда конкретно она обзавелась паспортом пока что доподлинно не известно.
    +1−0
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