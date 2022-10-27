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    МИД Литвы: Возможность пересмотра решения о допуске Собчак существует

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    Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что возможность пересмотра решения о допуске Ксении Собчак в страну гипотетически существует. Как передаёт 27 октября ТАСС, он отвечал на вопрос, почему она до сих пор не была включена в литовский список нежелательных лиц.

    «Собчак не внесена в санкционные списки ЕС, Великобритании, США. Но это не значит, что предпосылок для такого решения не может быть», — сказал Ландсбергис.

    Предпосылки, по его словам, могут возникнуть, когда власти будут оценивать, насколько пребывание иностранца в Литве угрожает национальной безопасности.

    «При возникновении такой ситуации лицо может быть внесено в список нежелательных и после пересечения границы», — отметил Ландсбергис.

    Директор департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис сегодня подтвердил, что Собчак прибыла в Литву. Виза ей для этого не понадобилась, поскольку она является гражданкой Израиля.

    Вчера СМИ и телеграм-каналы писали, что российская журналистка въехала в Литву через Белоруссию и публиковали видео, на котором она якобы пешком переходит границу.

    25 октября Собчак рассказала, что её коммерческий директор Кирилл Суханов задержан в Москве в рамках уголовного дела, и отметила, что речь может идти о статье «Вымогательство». На следующий день появилась информация об обысках в доме Собчак в Подмосковье по делу в отношении ее коммерческого директора. Тогда же федеральные новостные агентства опубликовали новости о том, что журналистка покинула Россию в ночь со вторника на среду, и о том, что якобы имелось постановление следователя о её задержании, а затем — что ей вменяют вымогательство у «должностного лица Ростеха» в целях получения имущества в особо крупном размере, она проходит по делу как подозреваемая. Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) якобы задержаны по этому же делу.

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