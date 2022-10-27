МИД Литвы: Возможность пересмотра решения о допуске Собчак существует

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что возможность пересмотра решения о допуске Ксении Собчак в страну гипотетически существует. Как передаёт 27 октября ТАСС, он отвечал на вопрос, почему она до сих пор не была включена в литовский список нежелательных лиц.



«Собчак не внесена в санкционные списки ЕС, Великобритании, США. Но это не значит, что предпосылок для такого решения не может быть», — сказал Ландсбергис.

