К трагедии с истребителем в Иркутске мог привести азот

Остаток азота в кислородном баллоне для летчиков истребителя мог привести к потере сознания и падению самолета. Такую версию РИА Новостям рассказал 24 октября источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, к трагедии, вероятно, привела ошибка наземного персонала при заправке кислородных баллонов. По предварительной версии, содержание в смеси азота было таким, что пилоты потеряли сознание.

Ранее сообщалось, что перед падением самолета в Иркутске в небо поднялся второй истребитель, чтобы проверить состояние летчиков. Уже тогда было известно, что оба без сознания.