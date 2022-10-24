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    К трагедии с истребителем в Иркутске мог привести азот

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    21 комментарий

    Остаток азота в кислородном баллоне для летчиков истребителя мог привести к потере сознания и падению самолета. Такую версию РИА Новостям рассказал 24 октября источник в экстренных службах.

    По словам собеседника агентства, к трагедии, вероятно, привела ошибка наземного персонала при заправке кислородных баллонов. По предварительной версии, содержание в смеси азота было таким, что пилоты потеряли сознание.

    Ранее сообщалось, что перед падением самолета в Иркутске в небо поднялся второй истребитель, чтобы проверить состояние летчиков. Уже тогда было известно, что оба без сознания.

    23 октября в Иркутске, во 2-м Советском переулке в микрорайоне Ново-Ленино самолет Су-30 рухнул на частный деревянный жилой дом. Очевидцы поделились фотографиями и видео, в том числе на видео попал сам момент падения. Начался пожар, охвативший 200 квадратных метров. Оба пилота погибли, жертв среди населения нет. Воздушное судно принадлежало ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» и выполняло приемо-сдаточный полет. Подробности читайте в онлайн-трансляции на «Фонтанке».
    Это уже второе падение военных самолетов в России за месяц. Ранее крушение самолета на жилой дом в Ейске унесло жизни 15 человек. По основной версии, в оба двигателя попало по чайке.

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    Комментарии 21

    Трындин24 Окт 2022 в 13:36
    По-моему, все "небоевые" вылеты нужно запретить до тех пор, пока они не станут безопасными...
    +0−0
    Nerevar24 Окт 2022 в 13:08
    Х - халатность, наземных технических служб.
    +0−0
    Ырыс24 Окт 2022 в 12:52
    Странно, а запах у новости как у сероводорода.
    +0−0
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