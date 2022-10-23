Bloomberg: Для перевозки российской нефти создается теневой танкерный флот

Для перевозки российской нефти на фоне введения эмбарго будет использоваться теневой флот танкеров с неизвестными владельцами. Об этом 23 октября пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Агентство утверждает, что для российских поставок нефти будет использоваться сложная и скрытная сеть судов, собственников и портов. Главный исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев обратил внимание на количество танкеров, которые за последние полгода были проданы неназванным покупателям. «Становится совершенно понятно, что для перевозки создается флот»,— сказал
Судовой брокер Braemar отметил, что в преддверии декабря, когда эмбарго вступает в силу, резко возросла торговля танкерами со стороны нераскрытых организаций в Дубае, Гонконге, Сингапуре и Кипре.