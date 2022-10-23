Bloomberg: Для перевозки российской нефти создается теневой танкерный флот

Для перевозки российской нефти на фоне введения эмбарго будет использоваться теневой флот танкеров с неизвестными владельцами. Об этом 23 октября пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.



Агентство утверждает, что для российских поставок нефти будет использоваться сложная и скрытная сеть судов, собственников и портов. Главный исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев обратил внимание на количество танкеров, которые за последние полгода были проданы неназванным покупателям. «Становится совершенно понятно, что для перевозки создается флот»,— сказал

