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    Bloomberg: Для перевозки российской нефти создается теневой танкерный флот

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    8 комментариев

    Для перевозки российской нефти на фоне введения эмбарго будет использоваться теневой флот танкеров с неизвестными владельцами. Об этом 23 октября пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

    Агентство утверждает, что для российских поставок нефти будет использоваться сложная и скрытная сеть судов, собственников и портов. Главный исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев обратил внимание на количество танкеров, которые за последние полгода были проданы неназванным покупателям. «Становится совершенно понятно, что для перевозки создается флот»,— сказал

    Судовой брокер Braemar отметил, что в преддверии декабря, когда эмбарго вступает в силу, резко возросла торговля танкерами со стороны нераскрытых организаций в Дубае, Гонконге, Сингапуре и Кипре.

    Евросоюз договорился о введении эмбарго на российскую нефть с рядом исключений в июне. Ограничения должны вступить в силу в декабре.

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    Комментарии 8

    Dmitry Antonov23 Окт 2022 в 14:08
    А среди людей недалёких бытует мнение, что враги всякие внешние (главные там Штаты, ЕС, НАТО - как без него) хотят захватить наши (насколько они наши - никто из них не задумывается) ресурсы - газ, нефть, уголь, дрова и пр.
    А тут, вон как оно, получается: кто-то целый флот организует, чтобы эти самые наши ресурсы контрабандой вывозить!
    Так вот, вопрос: Это таки наши враги всё-таки добрались до наших ресурсов? Или не те враги страны шуруют? Куда смотрят Путин и Мишустин? Какие-то теневики готовятся тырить наше национальное достояние!
    +4−1
    Гоша Белградский23 Окт 2022 в 13:57
    Если Маерск не хочет наши деньги за перевозки, это его проблемы. Всегда найдутся желающие.
    +2−3
    25267490123 Окт 2022 в 11:44
    Если он будет "теневой", то и матросы на нём будут рабами, Международный профсоюз моряков за них не вступится.
    +3−3
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