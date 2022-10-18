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    Поисково-спасательные работы в Ейске завершены. Еще одного погибшего нашли под двигателем самолёта

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    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что четырнадцатый погибший из-за крушения Су-34 в Ейске находился под двигателем самолёта. Об этом он сообщил 18 октября в прямом эфире телеканала «Россия 24».

    Фото: Оперативный штаб — Краснодарский край
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    «Мы уже надеялись, что число 13 будет окончательным, но, к сожалению, мы говорим сегодня о 14 погибших», — сказал глава региона. По его словам, с родственниками этого человека сейчас пытаются связаться.

    Кондратьев добавил, что на 16:00 вторника на месте крушения военного самолёта в Ейске завершены поисково-спасательные работы.

    По предварительным оценкам, дом может быть восстановлен и угрозы его обрушения нет. Ремонт поврежденной части здания займет около пяти месяцев. Жильцы уцелевших подъездов сегодня после 18:00 смогут вернуться в свои квартиры. А те, кто не сможет, получат возможность находиться в пунктах временного размещения столько, сколько будет необходимо.

    Фото: Оперативный штаб — Краснодарский край

    17 октября в 18:20 военный самолет Су-34 задел дом по Коммунистической улице, 20/1, и упал во дворе. Пилоты успели катапультироваться. Девятиэтажное здание загорелось, пламя охватило более 2 000 кв. м, с первого по девятый этаж, пожар затронул 130 квартир. В доме проживали 556 человек, в том числе 76 детей. Из дома спасатели эвакуировали 360 человек, ещё 68 достали из-под завалов. Власти обещали жильцам, пострадавшим и семьям погибших материальную помощь. По основной версии СК, причиной трагедии стала техническая неисправность воздушного судна.

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