Поисково-спасательные работы в Ейске завершены. Еще одного погибшего нашли под двигателем самолёта

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что четырнадцатый погибший из-за крушения Су-34 в Ейске находился под двигателем самолёта. Об этом он сообщил 18 октября в прямом эфире телеканала «Россия 24».
«Мы уже надеялись, что число 13 будет окончательным, но, к сожалению, мы говорим сегодня о 14 погибших», — сказал глава региона. По его словам, с родственниками этого человека сейчас пытаются связаться.
Кондратьев добавил, что на 16:00 вторника на месте крушения военного самолёта в Ейске завершены поисково-спасательные работы.
По предварительным оценкам, дом может быть восстановлен и угрозы его обрушения нет. Ремонт поврежденной части здания займет около пяти месяцев. Жильцы уцелевших подъездов сегодня после 18:00 смогут вернуться в свои квартиры. А те, кто не сможет, получат возможность находиться в пунктах временного размещения столько, сколько будет необходимо.