Падение Су-34 в Ейске. Что известно о трагедии — в одной картинке

Падение бомбардировщика Су-34 возле жилого дома в Ейске привело к гибели 13 человек, трое из которых — дети. По данным на 18 октября, пострадали 19 человек, при этом 15 из них сейчас находятся в больнице.

Известно, что было эвакуировано 360 человек, ещё 68 местных жителей спасателям удалось достать из-под завалов.

Сообщение о пожаре поступило накануне вечером, в 18:20. Вспыхнувший огонь распространился на 2 тыс. кв. м и задел 130 квартир.

В границах пострадавшего дома был введён режим ЧС. В школе, которая находится около места крушения, сегодня решили отменить занятия, чтобы дети не находились рядом.

Власти пообещали семьям погибших по 1 млн рублей, пострадавшим в состоянии средней и тяжелой степени — по 400 тысяч, за потерю имущества — по 100 тысяч на каждого члена семьи. Также администрация частично оплатит похороны.



Накануне Су-34 во время выполнения учебного полета упал у одного из многоэтажных домов в Ейске. После этого он загорелся, огонь распространился и на жилой дом. Пилоты катапультировались. По основной версии СК, к трагедии привела техническая неисправность воздушного судна.

