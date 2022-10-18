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    Глава Кубани показал обгорелый дом в Ейске. Решается, будут ли его восстанавливать или снесут

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    Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует семьям, потерявшим близких при крушении самолета в Ейске, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам 18 октября.

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    По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на месте трагедии в Ейске продолжаются работы, специалистам предстоит оценить масштаб разрушений.

    «В зависимости от экспертизы и мнения экспертов будем принимать решение — восстанавливать дом или нет. Что касается выплат. Материальную помощь пострадавшие начнут получать уже с завтрашнего дня», — написал Кондратьев в своём телеграм-канале.

    Сегодня жителям некоторых подъездов повреждённого дома разрешили забрать из квартир документы и важные вещи. Их запускают в сопровождении сотрудников полиции, рассказал глава Ейского района Роман Бублик. Около этого дома организован мемориал в память о погибших. В Ейском районе объявлен траур.

    Фото: глава Ейского района Роман Бублик
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    17 октября в 18:20 военный самолет Су-34 задел дом по Коммунистической улице, 20/1, и упал во дворе. Пилоты успели катапультироваться. Девятиэтажное здание загорелось, пламя охватило более 2 000 кв. м, с первого по девятый этаж, пожар затронул 130 квартир. В доме проживали 556 человек, в том числе 76 детей. Погибли 10 взрослых и трое детей, пострадали 19 человек. Из дома спасатели эвакуировали 360 человек, ещё 68 достали из-под завалов. Власти обещали жильцам, пострадавшим и семьям погибших материальную помощь. По основной версии СК, причиной трагедии стала техническая неисправность воздушного судна.

    Фото: глава Ейского района Роман Бублик

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