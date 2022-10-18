Глава Кубани показал обгорелый дом в Ейске. Решается, будут ли его восстанавливать или снесут

Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует семьям, потерявшим близких при крушении самолета в Ейске, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам 18 октября.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на месте трагедии в Ейске продолжаются работы, специалистам предстоит оценить масштаб разрушений.
«В зависимости от экспертизы и мнения экспертов будем принимать решение — восстанавливать дом или нет. Что касается выплат. Материальную помощь пострадавшие начнут получать уже с завтрашнего дня», — написал Кондратьев в своём телеграм-канале.
Сегодня жителям некоторых подъездов повреждённого дома разрешили забрать из квартир документы и важные вещи. Их запускают в сопровождении сотрудников полиции, рассказал глава Ейского района Роман Бублик. Около этого дома организован мемориал в память о погибших. В Ейском районе объявлен траур.
17 октября в 18:20 военный самолет Су-34 задел дом по Коммунистической улице, 20/1, и упал во дворе. Пилоты успели катапультироваться. Девятиэтажное здание загорелось, пламя охватило более