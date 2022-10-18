«Ведомости»: Сотовые операторы могут повысить тарифы на 10–15 %

Средняя стоимость тарифов у крупнейших сотовых операторов в следующем, 2023 году может увеличиться на 10–15 % , пишут 18 октября «Ведомости» со ссылкой на экспертов.



Такой прогноз дают агентство Telecom Daily, аналитическое агентство «ТМТ консалтинг» и инвестхолдинг «Финам».



Операторам надо будет закупать подсанкционное оборудования связи, подорожавшего после того, как крупнейшие международные вендоры остановили поставки. К тому же компании испытывают высокую кредитную нагрузку. В этой ситуации повышение цен выглядит очень вероятным, считают эксперты.

