«Ведомости»: Сотовые операторы могут повысить тарифы на 10–15 %

Средняя стоимость тарифов у крупнейших сотовых операторов в следующем, 2023 году может увеличиться на
Такой прогноз дают агентство Telecom Daily, аналитическое агентство «ТМТ консалтинг» и инвестхолдинг «Финам».
Операторам надо будет закупать подсанкционное оборудования связи, подорожавшего после того, как крупнейшие международные вендоры остановили поставки. К тому же компании испытывают высокую кредитную нагрузку. В этой ситуации повышение цен выглядит очень вероятным, считают эксперты.
В октябре ФАС возбудила дело в отношении сотового оператора «Мегафон» из-за необоснованного, по мнению ведомства, повышения тарифов, а также признала сотового оператора МТС виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. В феврале ФАС возбудила подобное дело в отношении Tele2.