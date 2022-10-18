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    «Ведомости»: Сотовые операторы могут повысить тарифы на 10–15 %

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    Средняя стоимость тарифов у крупнейших сотовых операторов в следующем, 2023 году может увеличиться на 10–15 %, пишут 18 октября «Ведомости» со ссылкой на экспертов.

    Такой прогноз дают агентство Telecom Daily, аналитическое агентство «ТМТ консалтинг» и инвестхолдинг «Финам».

    Операторам надо будет закупать подсанкционное оборудования связи, подорожавшего после того, как крупнейшие международные вендоры остановили поставки. К тому же компании испытывают высокую кредитную нагрузку. В этой ситуации повышение цен выглядит очень вероятным, считают эксперты.

    В октябре ФАС возбудила дело в отношении сотового оператора «Мегафон» из-за необоснованного, по мнению ведомства, повышения тарифов, а также признала сотового оператора МТС виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. В феврале ФАС возбудила подобное дело в отношении Tele2.

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