Антимонопольная служба возбудила дело после повышения МТС тарифов на связь

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения стоимости услуг, говорится 22 февраля в Telegram-канале ФАС.



По данным антимонопольщиков, в январе этого года оператор увеличил стоимость связи для более чем 28 млн абонентов в среднем на 9,5 % , обосновав это ростом своих затрат. «Служба посчитала, что у повышения отсутствуют технологические, экономические и иные обоснования, что нарушает интересы потребителей», — отмечается в сообщении ФАС.

