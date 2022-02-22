Антимонопольная служба возбудила дело после повышения МТС тарифов на связь

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения стоимости услуг, говорится 22 февраля в Telegram-канале ФАС.
По данным антимонопольщиков, в январе этого года оператор увеличил стоимость связи для более чем 28 млн абонентов в среднем на
«Ведомости» напоминают, что в сентябре прошлого года ФАС завершила рассмотрение дела в отношении мобильного оператора Tele2 и обязала вернуть стоимость необоснованно повышенных тарифов на услуги сотовой связи к уровню, применявшемуся до повышения. В январе 2021 года, по данным ведомства, компания повысила стоимость сотовой связи в среднем на
В конце декабря «Фонтанка» сообщала, что Tele2 исполнил предписания антимонопольной службы.