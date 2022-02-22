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Антимонопольная служба возбудила дело после повышения МТС тарифов на связь

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении МТС из-за необоснованного повышения стоимости услуг, говорится 22 февраля в Telegram-канале ФАС.

По данным антимонопольщиков, в январе этого года оператор увеличил стоимость связи для более чем 28 млн абонентов в среднем на 9,5 %, обосновав это ростом своих затрат. «Служба посчитала, что у повышения отсутствуют технологические, экономические и иные обоснования, что нарушает интересы потребителей», — отмечается в сообщении ФАС.

«Ведомости» напоминают, что в сентябре прошлого года ФАС завершила рассмотрение дела в отношении мобильного оператора Tele2 и обязала вернуть стоимость необоснованно повышенных тарифов на услуги сотовой связи к уровню, применявшемуся до повышения. В январе 2021 года, по данным ведомства, компания повысила стоимость сотовой связи в среднем на 13 % из-за роста своих затрат. В ноябре ФАС оштрафовала Tele2 на 825 500 руб. за злоупотребление доминирующим положением.

В конце декабря «Фонтанка» сообщала, что Tele2 исполнил предписания антимонопольной службы.

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Комментарии (4)

Жора__
И что, сразу снизили?!!!((( Делают вид, что что-то делают! Рука-лицо!
James Cook
Лучше бы возбудились бы на тарифы ЖКХ.
***_555
А кто яровые посевы будет оплачивать?
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