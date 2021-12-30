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Tele2 последовал предписаниям ФАС. С 2022 года оператор снизит стоимость тарифов

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Оператор Tele2 исполнил предписания ФАС, установившей, что компания необоснованно увеличила стоимость услуг сотовой связи и нарушила антимонопольное законодательство. С 11 января 2022 года цены вернутся к уровню до повышения.

Как гласит сообщение, опубликованное на сайте ведомства 30 декабря, ранее служба рассмотрела дела о соответствующих неправомерных действиях со стороны ООО «Т2 Мобайл». С 12 мая 2020 года тарифы подорожали в среднем на 10% для более 11,5 млн абонентов, с 1 января 2021 года — на 13% для 12,5 млн граждан.

ФАС предписала компании привести цены к уровню до повышения. После этого фирма обратилась в суд, однако он не поддержал ее позицию. «ООО «Т2 Мобайл» отказалось от дальнейших исков и исполнило предписания ведомства. С 11 января 2022 года все необоснованно повышенные тарифы оператора будут снижены до прежнего уровня», — добавили в ведомстве. В начале 2022 года абоненты получат уведомления о подробностях пользования тарифами.

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Комментарии (1)

hedgehog_
т.е. уменьшат количество минут и гигабайт?
предлагаю отличный вариант - оставить только входящие вызовы и без определителя номера.
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