Настала очередь «Мегафона». ФАС возбудила против оператора дело из-за повышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сотового оператора «Мегафон» из-за необоснованного, по мнению ведомства, повышения тарифов. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба ведомства.



По данным антимонопольного органа, оператор повысил тарифы более чем для 16,5 млн абонентов в среднем на 12 % . Это не соответствует уровню инфляции с начала года.



«В связи с этим ФАС России провела анализ экономической обоснованности и пришла к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. Это может привести к ущемлению интересов потребителей», — считают в ФАС.

