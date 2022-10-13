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    Настала очередь «Мегафона». ФАС возбудила против оператора дело из-за повышения тарифов

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    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сотового оператора «Мегафон» из-за необоснованного, по мнению ведомства, повышения тарифов. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба ведомства.

    По данным антимонопольного органа, оператор повысил тарифы более чем для 16,5 млн абонентов в среднем на 12 %. Это не соответствует уровню инфляции с начала года.

    «В связи с этим ФАС России провела анализ экономической обоснованности и пришла к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. Это может привести к ущемлению интересов потребителей», — считают в ФАС.

    «Мегафон» готов подтвердить свою правоту документами. «Мы заранее проинформировали ФАС об изменении стоимости тарифов. Сейчас мы находимся в тесном контакте с ведомством и предоставляем дополнительные документы, подтверждающие нашу позицию», — сообщили «Фонтанке» в компании.

    Накануне ФАС признала сотового оператора МТС виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. В январе 2022 года компания повысила стоимость тарифных планов для 28 млн абонентов в среднем на 9,5 %. Антимонопольщики заявили, что участник рынка не предоставил «достаточных подтверждений своих расходов», и пришли к выводу, что повышение необоснованно. В МТС возразили, что все необходимые подтверждения были представлены.

    Еще раньше ФАС возбудила подобное дело в отношении Tele2. По данным ведомства, компания в январе 2021 года необоснованно повысила тарифы в среднем на 13 %. Оператора обязали снизить тарифы и заплатить штраф в размере 825,5 тыс. рублей.

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