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    ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства из-за повышения цен на тарифные планы

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    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала сотового оператора МТС виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

    По данным ФАС, в январе 2022 года компания повысила стоимость тарифных планов для 28 млн абонентов в среднем на 9,5 %, обосновав это ростом своих затрат. В августе, сентябре и октябре МТС повторно подняла цены для этих тарифных планов.

    Общее повышение стоимости составило 20 % при уровне индекса потребительских цен 10,5 % на конец августа. При этом компания не предоставила ФАС «достаточных подтверждений своих расходов», отмечают антимонопольщики.

    В связи с этим комиссия ФАС России признала оператора виновным в нарушении антимонопольного законодательства. Теперь ему предстоит снизить повышенные тарифы до «экономически обоснованного уровня» и выплатить штраф. Его размер определят в результате административного расследования.

    ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении МТС в апреле 2022 года. Ранее похожее дело было возбуждено против мобильного оператора Tele2. По данным ведомства, компания в январе 2021 года повысила тарифы в среднем на 13 %. Оператора обязали снизить тарифы и заплатить штраф в размере 825,5 тыс. рублей.

    Обновление: «Фонтанке» в пресс-службе МТС заявили, что пока не получили официальное предписание ФАС.

    «При корректировке тарифов учитывался рост затрат на обслуживание телеком-инфраструктуры, который превышает рост доходов от оказания услуг связи. Необходимые подтверждения этому были представлены комиссии», – подчеркнули в компании.

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