ФАС признала МТС нарушителем антимонопольного законодательства из-за повышения цен на тарифные планы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала сотового оператора МТС виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба ведомства.



По данным ФАС, в январе 2022 года компания повысила стоимость тарифных планов для 28 млн абонентов в среднем на 9,5 %, обосновав это ростом своих затрат. В августе, сентябре и октябре МТС повторно подняла цены для этих тарифных планов.

