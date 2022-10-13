Власти: В Петербурге домой уже вернулись десятки ошибочно мобилизованных

В Петербурге продолжают обрабатывать обращения по вопросам частичной мобилизации. По данным на четверг, 13 октября, домой вернулись 37 горожан, сообщает вице-губернатор Борис Пиотровский.
«Сегодня в телеграм-каналах разошлась информация о мобилизации капитана запаса Сергея Мартынова. Наша команда разбирается в ситуации. Выяснилось, что бронь на момент призыва не была оформлена в соответствии с действующим законодательством», — рассказал он.
В начале октября Пиотровский заявлял о 15 неправомерно мобилизованных, которые вернулись обратно.
Ранее в Петербурге начали рассматривать первый иск мобилизованного к военкомату. Мужчине назначили военно-врачебную экспертизу. Мобилизованные петербуржцы подали в суд уже 14 исков.
Губернатор Александр Беглов просил писать ему на страницу в случае «возникновения спорных ситуаций». Работают горячие линии Минобороны, прокуратуры и Следственного комитета, а также номер 122.