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    Мобилизация

    Первый пошел. Мобилизованный петербуржец через суд добился медкомиссии

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    В Петербурге начали рассматривать первый иск мобилизованного к военкомату. Красногвардейский райсуд назначил Александру Четверикову, которого не устроило отсутствие медкомиссии, военно-врачебную экспертизу.

    Ее должны провести в течение 10 дней, сообщает 13 октября объединенная пресс-служба городских судов. Производство по делу пока приостановлено.

    Как писала «Фонтанка», Александру 48 лет, у него 2-й разряд запаса, категория учета — солдат. Мужчина не согласен с повесткой, которая ему пришла в рамках частичной мобилизации: заявил, что никто не проверял, годен он или нет.

    В Петербурге мобилизованные подали в суд уже 14 исков. Один из них — профессиональный артиллерист, но попал в мотострелковый полк.

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