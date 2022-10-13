Первый пошел. Мобилизованный петербуржец через суд добился медкомиссии

В Петербурге начали рассматривать первый иск мобилизованного к военкомату. Красногвардейский райсуд назначил Александру Четверикову, которого не устроило отсутствие медкомиссии, военно-врачебную экспертизу.
Ее должны провести в течение 10 дней, сообщает 13 октября объединенная пресс-служба городских судов. Производство по делу пока приостановлено.
Как писала «Фонтанка», Александру 48 лет, у него 2-й разряд запаса, категория учета — солдат. Мужчина не согласен с повесткой, которая ему пришла в рамках частичной мобилизации: заявил, что никто не проверял, годен он или нет.
В Петербурге мобилизованные подали в суд уже 14 исков. Один из них — профессиональный артиллерист, но попал в мотострелковый полк.