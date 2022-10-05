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    Мобилизация

    Стало известно, сколько ошибочно мобилизованных петербуржцев вернулись домой

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    В Петербурге свыше десяти ошибочно мобилизованных горожан вернулись домой. Об этом 5 октября рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

    «С 21 сентября в Петербурге уже вернулись домой 15 неправомерно мобилизованных. По многим обращениям результат ожидается в ближайшее время — наш оперативно созданный Штаб по вопросам проведения частичной мобилизации на территории Санкт-Петербурга реагирует на все заявки, следуя указу и дальнейшим поручениям президента», — пишет он в своем телеграм-канале.

    По его словам, все обращения аккумулируются на базе Центра управления регионом. Каждое заявление рассматривается индивидуально, и «в случае обнаружения ошибки мы оперативно собираем необходимые документы и организуем возвращение мобилизованного», — заверил Пиотровский.

    Накануне губернатор Александр Беглов рассказал о петербуржцах, которые были ошибочно мобилизованы, но после вмешательства властей вернулись из воинских частей домой. Градоначальник просит писать ему во «ВКонтакте» в случае «возникновения спорных ситуаций».

    Кроме того, Минобороны запустило горячую линию для родственников мобилизованных.

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