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    Мобилизация

    Отец-одиночка и забытая отсрочка. Ошибочно мобилизованные петербуржцы вернулись домой после писем Беглову

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    Два петербуржца, которые были ошибочно мобилизованы, вернулись домой из воинских частей, еще один успел оформить отсрочку. Помогло обращение на страницу губернатора Александра Беглова во «ВКонтакте». Истории рассказал сам градоначальник 4 октября.

    Так, в одном из районов мобилизовали отца-одиночку, который воспитывает 13-летнюю дочь. Губернатор поручил разобраться. После подтверждения информации мужчину вернули из части домой.

    Аналогично завершилась история с мобилизацией IT-специалиста, который работает в аккредитованной организации и имеет право на отсрочку. Его жена обратилась к Беглову, а в часть предоставили необходимые документы, после чего мужчина смог поехать домой.

    Третий случай произошел с мужчиной, который имеет бронь, однако, как рассказала его жена, им просто не хватило времени для сбора подтверждающих документов. В итоге все бумаги были оформлены, а на контрольной явке в военкомат петербуржцу предоставили отсрочку.

    «Если у вас есть право на отсрочку, то, отправляясь в военкомат, возьмите все необходимые документы. В случае возникновения спорных ситуаций пишите на мою страницу. Лично контролирую соблюдение закона при призыве», — обещает Беглов.

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