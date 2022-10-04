Отец-одиночка и забытая отсрочка. Ошибочно мобилизованные петербуржцы вернулись домой после писем Беглову

Два петербуржца, которые были ошибочно мобилизованы, вернулись домой из воинских частей, еще один успел оформить отсрочку. Помогло обращение на страницу губернатора Александра Беглова во «ВКонтакте». Истории рассказал сам градоначальник 4 октября.
Так, в одном из районов мобилизовали отца-одиночку, который воспитывает 13-летнюю дочь. Губернатор поручил разобраться. После подтверждения информации мужчину вернули из части домой.
Аналогично завершилась история с мобилизацией IT-специалиста, который работает в аккредитованной организации и имеет право на отсрочку. Его жена обратилась к Беглову, а в часть предоставили необходимые документы, после чего мужчина смог поехать домой.
Третий случай произошел с мужчиной, который имеет бронь, однако, как рассказала его жена, им просто не хватило времени для сбора подтверждающих документов. В итоге все бумаги были оформлены, а на контрольной явке в военкомат петербуржцу предоставили отсрочку.
«Если у вас есть право на отсрочку, то, отправляясь в военкомат, возьмите все необходимые документы. В случае возникновения спорных ситуаций пишите на мою страницу. Лично контролирую соблюдение закона при призыве», — обещает Беглов.