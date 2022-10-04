Отец-одиночка и забытая отсрочка. Ошибочно мобилизованные петербуржцы вернулись домой после писем Беглову

Два петербуржца, которые были ошибочно мобилизованы, вернулись домой из воинских частей, еще один успел оформить отсрочку. Помогло обращение на страницу губернатора Александра Беглова во «ВКонтакте». Истории рассказал сам градоначальник 4 октября.



Так, в одном из районов мобилизовали отца-одиночку, который воспитывает 13-летнюю дочь. Губернатор поручил разобраться. После подтверждения информации мужчину вернули из части домой.

