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    Мобилизация

    ФАС предостерегла продавцов, которые завысили цены на армейскую экипировку

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    Федеральная антимонопольная служба обнаружила, что кое-где реализуют армейскую экипировку по существенно завышенным ценам. Продавцам выдали предостережения, сообщает 12 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ФАС не уточнили, насколько дороже обычного была экипировка.

    Ранее ФАС заявила, что проверит сети «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI из-за роста цен на товары из списка для мобилизованных. «Военторг» ответил ведомству, что рекомендовал дочерним компаниям продавать экипировку и «другую продукцию армейского назначения» с наценкой не более 15%.

    «Фонтанка» в конце сентября разбиралась, сколько будет стоить «гардероб мобилизованного» и что призванным резервистам стоит взять с собой.

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