ФАС предостерегла продавцов, которые завысили цены на армейскую экипировку

Федеральная антимонопольная служба обнаружила, что кое-где реализуют армейскую экипировку по существенно завышенным ценам. Продавцам выдали предостережения, сообщает 12 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ФАС не уточнили, насколько дороже обычного была экипировка.
Ранее ФАС заявила, что проверит сети «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI из-за роста цен на товары из списка для мобилизованных. «Военторг» ответил ведомству, что рекомендовал дочерним компаниям продавать экипировку и «другую продукцию армейского назначения» с наценкой не более 15%.
«Фонтанка» в конце сентября разбиралась, сколько будет стоить «гардероб мобилизованного» и что призванным резервистам стоит взять с собой.