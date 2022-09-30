ФАС проверит «Спортмастер» и «Военторг» из-за роста цен на товары из списка для мобилизованных

Антимонопольщики проводят расследование с целью выяснить обоснованность роста цен на армейскую экипировку. Запросы направлены в сети «Спортмастер», «Военторг» и HAKKI.
О начале проверки ФАС рассказала 30 сентября. Поводом стал ряд жалоб от граждан и нескольких депутатов Госдумы. Антимонопольщики потребовали предоставить закупочные ведомости и данные о продажах, чтобы посмотреть на динамику цен. Если будут обнаружены нарушения, ФАС обещает принять меры.
Мобилизованным выдают список с перечислением того, что надо брать с собой. В нем туристическое снаряжение и прочее.