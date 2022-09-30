    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, южн

    756мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd57.41eur55.41
    ТЕМА ДНЯ

    Присоединение новых территорий к России

    Финская границаСправочник по мобилизацииХерсон и ЗапорожьеВыплаты мобилизованнымОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаТуризмПромышленный Петербург

    Мобилизация

    ФАС проверит «Спортмастер» и «Военторг» из-за роста цен на товары из списка для мобилизованных

    1863
    15 комментариев

    Антимонопольщики проводят расследование с целью выяснить обоснованность роста цен на армейскую экипировку. Запросы направлены в сети «Спортмастер», «Военторг» и HAKKI.

    О начале проверки ФАС рассказала 30 сентября. Поводом стал ряд жалоб от граждан и нескольких депутатов Госдумы. Антимонопольщики потребовали предоставить закупочные ведомости и данные о продажах, чтобы посмотреть на динамику цен. Если будут обнаружены нарушения, ФАС обещает принять меры.

    Мобилизованным выдают список с перечислением того, что надо брать с собой. В нем туристическое снаряжение и прочее.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close