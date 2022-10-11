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    Первый российский кинотеатр выиграл суд у Universal Pictures из-за отмены проката «Бэтмена»

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    Арбитражный суд Москвы 11 октября принял решение в пользу иркутского кинотеатра New Cinema в его споре с российским юрлицом американской киностудии Universal Pictures — ООО «Юниверсал Пикчерс Интернэшнл». На соответствующую информацию в картотеке арбитражных дел 11 октября обратило внимание РБК.

    За отмену показов ожидаемого российскими зрителями американского фильма иркутский театр запросил 2,9 миллиона рублей — в такую сумму там оценили упущенную выгоду. Картина студии Warner Bros., прокатом которой в России занимается Universal, была снята с проката за день до премьеры.

    По информации Irk.ru, кинотеатр предлагал российскому представительству Universal урегулировать претензию в досудебном порядке, однако там от этого отказались, рекомендовав подождать до 4 июля, когда решение примет головной офис. Однако в кинотеатре на это не пошли, рассудив, что российское представительство до тех пор может просто уйти из России. О предстоящем закрытии офиса, действительно, сообщалось в начале июля. Однако де-факто, по информации РБК, юрлицо остается действующим.

    Внезапную отмену показов «Бэтмена» в российских кинотеатрах называли одним из самых сильных ударов по индустрии. Некоторые залы начали показывать фильм нелегально, несмотря на запрет, — как там признавались, это было сделано, чтобы кинотеатры могли выжить.

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