Первый российский кинотеатр выиграл суд у Universal Pictures из-за отмены проката «Бэтмена»

Арбитражный суд Москвы 11 октября принял решение в пользу иркутского кинотеатра New Cinema в его споре с российским юрлицом американской киностудии Universal Pictures — ООО «Юниверсал Пикчерс Интернэшнл». На соответствующую информацию в картотеке арбитражных дел 11 октября обратило внимание РБК.



За отмену показов ожидаемого российскими зрителями американского фильма иркутский театр запросил 2,9 миллиона рублей — в такую сумму там оценили упущенную выгоду. Картина студии Warner Bros., прокатом которой в России занимается Universal, была снята с проката за день до премьеры.

