Universal Pictures уходит насовсем, европейцы боятся «холодной зимы»: главное о санкциях и спецоперации на 2 июля

Тема отказа от российского газа постоянно присутствует в риторике европейских политиков из-за спецоперации на Украине

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины . Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 2 июля.

Кинокомпания Universal Pictures заявила, что окончательно уходит из России. Universal закрывает свой офис. В сообщении, разосланном компанией ряду кинотеатров, говорится, что деятельность будет свернута в течение нескольких месяцев.

«Трудная зима»



В Европе продолжают разговоры об отказе от российского газа. Министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани выразил мнение, что страну ждет «трудная зима», если Италия решит прекратить закупать у России голубое топливо.



Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, в свою очередь, призвал жителей Германии экономить энергию. Он не исключил, что страна полностью откажется от российского газа.