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    Universal Pictures уходит насовсем, европейцы боятся «холодной зимы»: главное о санкциях и спецоперации на 2 июля

    Что произошло за последние сутки

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    Тема отказа от российского газа постоянно присутствует в риторике европейских политиков из-за спецоперации на Украине
    Тема отказа от российского газа постоянно присутствует в риторике европейских политиков из-за спецоперации на УкраинеФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 2 июля.

    Universal Pictures уходит окончательно

    Кинокомпания Universal Pictures заявила, что окончательно уходит из России. Universal закрывает свой офис. В сообщении, разосланном компанией ряду кинотеатров, говорится, что деятельность будет свернута в течение нескольких месяцев.

    «Трудная зима»

    В Европе продолжают разговоры об отказе от российского газа. Министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани выразил мнение, что страну ждет «трудная зима», если Италия решит прекратить закупать у России голубое топливо.

    Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, в свою очередь, призвал жителей Германии экономить энергию. Он не исключил, что страна полностью откажется от российского газа.

    Санкционные товары в Калининграде

    Журнал Der Spiegel сообщил, что Россия сможет перевозить в Калининград санкционные товары, но только в том объеме, в котором это было разрешено до начала спецоперации на Украине. По данным издания, в ближайшие дни Еврокомиссия должна опубликовать некоторые уточнения по этому вопросу.

    Тема отказа от российского газа постоянно присутствует в риторике европейских политиков из-за спецоперации на Украине
    Тема отказа от российского газа постоянно присутствует в риторике европейских политиков из-за спецоперации на УкраинеФото: Артем Устюжанин / E1.RU

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    Дарья Пирогова

    Ночной корреспондент E1.RU

    ЕвропаУкраинаполитикасанкцииспецоперация

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