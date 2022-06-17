В российских кинотеатрах покажут «Бэтмена», несмотря на запрет

Треть российских кинотеатров покажут нового «Бэтмена», несмотря на то, что Warner Bros. отменила показ кинофильма в России. Об этом 17 июня сообщают «Ведомости».
Собеседник издания Алексей Воронков, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров, сообщил, что около трети всех кинотеатров в стране начали показ «Бэтмена».
«Это те кинотеатры и киносети, которые до 2 марта, когда Warner Bros. объявила о решении отменить премьеру «Бэтмена», имели на руках лицензионные контракты и успели заключить с российским офисом Universal Pictures дополнительное соглашение. А также получили на свои серверы DSP (Digital Cinema Package, «цифровой кинопакет»)», — сообщил Воронков.
Кинокомпания Warner Bros. 1 марта отменила показ кинофильма за день до премьеры из-за начала спецоперации России на Украине. Однако 27 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств перед правообладателями из «недружественных стран». Согласно новому закону, российские компании могут продолжать использовать интеллектуальную собственность зарубежных компаний, покинувших российский рынок. Оплату им будут переводить на специальный рублевый счет, в случае с «Бэтменом» это 50% от кассовых сборов.