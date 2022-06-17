В российских кинотеатрах покажут «Бэтмена», несмотря на запрет

Треть российских кинотеатров покажут нового «Бэтмена», несмотря на то, что Warner Bros. отменила показ кинофильма в России. Об этом 17 июня сообщают «Ведомости».



Собеседник издания Алексей Воронков, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров, сообщил, что около трети всех кинотеатров в стране начали показ «Бэтмена».

